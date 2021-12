Fryske tsjerken yn grien ljocht foar flechtlingen

Op de ynternasjonale Dei fan de Minskerjochten, wat op 10 desimber is, kleurje dêrom gebouwen yn it hiele lân grien.

Teken

It griene ljocht hat te krijen mei de situaasje yn East-Europa. Flechtlingen dy't it slagget de grins tusken Wyt-Ruslân en Poalen oer te kommen rinne dêr noch hieltyd gefaar. Bewenners fan it grinsgebiet ha in grien ljocht achter it rút as teken dat de flechtlingen dêr help krije kinne.

De meniste en Remonstrantske gemeente yn Dokkum docht mei omdat de tsjerke fynt dat de weardichheid fan de flechtlingen oantaast wurdt en we dêr ús eagen net foar slute meie. "It is in lyts gebear dêr't we mei hoopje dat it minsken oan it tinken set", seit Wietske Wiersma fan de tsjerke.