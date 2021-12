Soarch dy't binnen seis wiken moat is net altyd mear garandearre

"De drukte op de covid-afdeling is nog altijd enorm", seit anestesiolooch Tammo Brouwer fan it MCL. "Vooral met patiënten die niet opgenomen hoeven te worden op de intensive care. Afgelopen woensdag hadden we zeven opnames op de eerste hulp, maar omdat het ziekenhuis vol zat hebben we die allemaal elders moeten plaatsen. Dit weekend schalen we ook de covid-zorg nog weer verder op en dan hopen we dat het dinsdag of woensdag gaat zakken. "

Gjin garânsjes

Troch it opskalen fan de coronasoarch, bliuwe der minder bêden oer foar oare pasjinten. It giet no safier dat sikehuzen net garandearje kinne dat pasjinten dy't binnen seis wiken holpen wurde moatte, ek binnen dy tiid holpen wurde.

FMS-3 ôfskale

Sikehuzen wurkje mei saneamde FMS-kategoryen. FMS stiet foar Federatie van Medisch Specialisten. Dizze beropsferiening hat bepaald hoe rap hokker soarch útfierd wurde moat. Bart dat net binnen dy tiid, dan kin der ekstra sûnensskea ûntstean.