Cambuur slút rare wike ôf mei winst: "Henk trots gemaakt"

Cambuur wûn yn Tilburg mei 3-1 en liet de thúsploech sawat kânsleas. "We speelden de eerste helft echt heel goed", fynt Bosschaart. "Het enige wat ontbrak waren de goals."

By it skoft wie it yndie 0-0, mar yn it begjin fan de twadde helte pakten de Ljouwerters de foarsprong. "We kunnen heel tevreden zijn met de manier waarop we hebben gespeeld."

Wike goed ôfsletten

En dat nei sa'n minne wike: earst de stevige thúsnederlaach tsjin Vitesse (1-6) en dêrnei it minne nijs oer trainer Henk de Jong, dy't de kommende tiid ûntbrekt fanwegen in kyste yn 'e holle. "Het is wel fijn om zo'n week zo af te sluiten."

De spilers kamen foar de wedstriid it fjild op yn shirts mei dêrop de tekst In Henk we trust. "Dat tekent de club", fynt Bosschaart. "Het is een familieclub, de ploeg is heel hecht. Niet alleen de spelersgroep, maar ook de staf. Het is fantastisch."

Oerwinning foar De Jong

Neffens Alex Bangura wienen de shirts "een statement. Deze overwinning is ook voor hem. We wilden hem trots maken en dat hebben we gedaan."