Sealfuotbalsters Drachtster Boys hâlde posysje boppe-yn fêst

Troch goals fan Amber Werkman, Sieta de Vries en in eigen doelpunt fan ZVG hie Drachtster Boys by it skoft al in moaie foarsprong te pakken, it wie 3-1. Yn de twadde helte skoarde Esther van Toledo twa kear foar de thúsploech.

Drachtster Boys hat no achttjin punten út acht wedstriden. Dêrmei hat it likefolle ferliespunten as de koprinners FC Marlène en Drs. Vijfje.

Dy lêste wie yn Grins de tsjinstanner fan Libertas út Driezum. By it skoft wie it 2-0 foar Drs. Vijfje en betiid yn de twadde helte al 4-0. Libertas die noch wol wat werom mei goals fan Jildou Koning en Sam Bosma, mar tichterby kamen de Friezinnen net. Libertas hat no fjouwer punten út acht wedstriden en stiet op it op ien nei lêste plak.