"In Henk we trust": Cambuur te sterk foar Willem II

De spilers fan Cambuur dienen de warming-up en de opkomst yn spesjale shirts foar de ôfwêzige trainer, mei de tekst "In Henk we trust" op it boarst.

Dizze wike waard bekend dat by de trainer in kyste yn 'e holle ûntdutsen is. Hy is dêrom foarearst ôfwêzich by de Ljouwerters.