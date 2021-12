Michelle de Jong alfde op 500 meter yn Calgary

De oerwinning yn Kanada gong yn 36,73 nei Olga Fatkoelina út Ruslân. Se wie klassemintslieder Erin Jackson út Amearika te rap ôf yn har rit. Jackson waard fiifde. Njonken Fatkoelina stienen Nao Kodaira (sulver) en Angelina Golikova (brûns) op it poadium.

Wrâldbekerdebút Letitia de Jong

In protte Nederlânske reedriders slaan de wrâldbeker yn Calgary oer, omdat dat net goed yn it skema past yn tarieding op it olympysk kwalifikaasjetoernoai. Oare riders meie dêrom wol meidwaan, lykas Letitia de Jong út Feanwâlden. Se waard yn har earste wrâldbeker fan it seizoen njoggentjinde yn in tiid fan 38,19.

Yn de B-groep notearre Marrit Fledderus út Sint-Nyk 38,10. Se waard dêrmei fiifde.

Anema lêste

Wat foar Letitia de Jong jilde, is ek foar Reina Anema it gefal: omdat guon Nederlânske riders net nei Calgary ôfreizge binne, mei sy no meidwaan yn de wrâldbeker. Op de 3.000 meter kaam de rydster fan De Gordyk ta in tiid fan 4.05,23. Dêrmei waard se lêste yn de A-groep.

De oerwinning gong nei Francesca Lollobrigida út Italië. Sy ried mei 3.54,43 in persoanlik rekôr. Dat die Isabelle Weidemann (Kanada) ek, mar dan krekt wat stadiger: 3.55,33 wie goed foar sulver. It brûns gong nei Martina Sáblíková út Tsjechië.