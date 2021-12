Van der Weijden swimt op earste dei firtuele alvestêdetocht nei doelbedrach

De opbringst fan de aksje is bedoeld foar ûndersyk nei kanker by minsken mei in ferstanlike beheining. Mei in livestream op de webside fan de stichting binne de ferrjochtingen fan de swimmer te folgjen.

Sneon om 7.00 oere begjint Van der Weijden oan syn twadde swimdei. Publyk kin der net by wêze, mar hy wurdt stipe troch minsken dy't njonken him yn in selde soart swimbad in stikje meiswimme.