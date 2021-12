Vredeman de Vriespriis foar ûntwerp nij museum by terp Hegebeintum

It nije ûntwerp fan it transformatorhúske yn Wurdum fan Ronald van der Zwaag krijt in earfolle fermelding en in bedrach fan 500 euro. Van der Zwaag brûkte foar syn ûntwerp neffens de sjuery "tûke oplossings", lykas in trap dy't ferrôle wurde kin. It eardere transformatorhúske is in bêd & brochje wurden.

De LC Publykspriis wie foar it ûntwerp fan Lies Keramiek. Keramiste Lies van Huet makke in servys foar minsken mei in ienhânske beheining.