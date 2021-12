Wat moat der noch barre foardat it Planetarium echt Unesco Wrâlderfgoed is?

It dossier nei Parys ta dus. Wat moat dêrfoar noch gebeure?

"We moeten op allerlei terrein heel veel onderzoek doen over wat we verricht hebben, uitgebreid het Planetarium beschrijven, de uniciteit op wereldschaal benoemen. En nog heel veel dossierachtige elementen aanvoeren. Eind deze maand ligt dan een mooi dossier van drie boeken klaar is. Dat wordt door de overheid bij Unesco ingediend."

Kin it noch misgean?

"Voor ons gevoel zitten we nu wel heel dicht bij de nominatie, maar het kan nog misgaan. Tot nu toe werden we steeds door Nederland gesteund bij het traject, maar als het dossier wordt ingeleverd, dan moet de Unesco zich erover buigen. Natuurlijk hebben we ons heel goed voorbereid, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij Unesco."

En as we posityf bliuwe en alles giet goed, want sjitte we mei sa'n status op?

"Dan hebben we binnen Fryslân wederom een werelderfgoedgebied, een prachtige combinatie met de Wadden en het Woudagemaal. Binnen de Unesco wordt het mooie Planetarium dan gewaardeerd en op waarde geschat."

"Dat zorgt niet alleen voor publiciteit, maar ook extra bezoek aan het Planetarium en de provincie. Gelukkig hebben we diverse uitbreidingen gedaan de laatste jaren en met tijdsloten gewerkt in de coronacrisis, dus daar zijn we goed op voorbereid."