Inisjatyfnimmers wolvestek mei nije ynsichten werom fan stúdzjereis

Yn Boyl stiet by wize fan proef no in wolvestek fan sa'n 50 meter. "We wolle in pilot fan in pear kilometer meitsje om te sjen wat we mei de oergongen dwaan moatte. We moatte oergongen meitsje dêr't de wolf net trochhinne giet. Dat is miskien net ûnmooglik."

De konklúzje nei de besite is neffens Bouma dat it 'hartstikke goed mooglik' is om mei in stek in bistesoart út in gebiet te hâlden. "Denemarken hat no nul wylde swinen mear. Dêr wie it stek foar bedoeld. Ik hoopje dat we yn Fryslân ek nei in situaasje ta kinne mei nul wolven."

Aksje ûndernimme

Mar dan binne dy oergongen dus wol in útdaging. "Al binne yn Denemarken dêr de wylde swinen ek net trochhinne gongen. Se wurkje ek mei geuren bygelyks, om 'm tsjin te hâlden. En oeral stiet in wyldkamera. As der wol ien trochhinne komt, dan stiet er direkt op de foto. Dan kinne je yn prinsipe direkt aksje ûndernimme."

Dêr sille Bouma en dy de kommende wiken dus mei oan de slach. "We moatte noch mear omtinken jaan oan dy oergongen. De wolf moat net wenne kinne oan in bepaalde ôfskrikkingsmetoade, want dan wurket dat net mear. We moatte dêr wat oars foar fine. Dat is absolút in útdaging."