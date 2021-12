Mei hast fitte seleksje hopet sc Hearreanfean goeie searje tsjin Sparta troch te setten

Tsjinstanner Sparta Rotterdam hat it just dreech op it stuit. De klup út Spangen ferraste ferline seizoen noch mei pleatsing foar de play-offs foar Europeesk fuotbal, mar is dit seizoen in stik minder stabyl. Sparta team stiet mei tsien punten op it 16e plak.

Bestjoerlik is der ek ûnrêst by de Spartanen. Mar dat alles is gjin reden om út te gean fan in maklike wedstriid, seit Johnny Jansen. "Van onderschatting is op geen enkele manier sprake."