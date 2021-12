Reade mûtsen yn Ljouwert om winterkleanearmoede oan te pakken

"Der binne noch te folle bern dy 't opgroeie yn earmoede. It is wichtich dat we dêrby stilstean en der wat oan dogge", fynt DeWall. Yn in soad winkels yn de stêd stiet kommende tiid in kollektebus, dêr't minsken in donaasje dwaan kinne.

"Ik hoop dat de komende weken iedereen die dat kan deze actie steunt. Immers ieder kind heeft recht op een fijn bed, een goede fiets, een sport om te beoefenen en een warme jas in de winter", seit wethâlder Hein Kuiken.