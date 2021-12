Warten bliuwt baas oer eigen brêge, mar is wol útsûndering

Nei oerlis tusken de gemeente Ljouwert en en de provinsje is besletten dat de brêgewipper yn it doarp bliuwe mei. Doarpsbelang is der bliid mei, seit bestjoerslid Tieneke Clevering: "Hjir is net in soad romte. Krije je de betsjinning op ôfstân, dan moatte der ek steigers oanlein wurde. Dat nimt noch mear romte. Boppedat: der sit in knik yn it wetter hjir. Dan is in pear eagen echt better."

Oare brêge ynruilje

Mar dit is al in útsûndering, warskôget deputearre Avine Fokkens. Om It Swettehûs rendabel te krijen, moatte dêr 40 brêgen op ôfstân betsjinne wurde. Dêroer binne hurde ôfspraken makke mei belutsen gemeenten. Ljouwert moat as ruil in oare brêge ynbringe.

Foar wethâlder Bert Wassink is dat gjin probleem. Hy hat trije yn de oanbieding: "In plaats van de brug in Warten gaat de Hermesbrug over. We willen verder twee bruggen aan de rand van de stad ook op afstand gaan laten bedienen."