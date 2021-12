Ried Súdwest-Fryslân baalt fan finansjeel tafersjoch troch provinsje

By Dantumdiel komt dat troch ûnwissens oer de konsekwinsjes fan it ûntflechtsjen fan de amtlike fúzje mei Noardeast-Fryslân.

Yn it gefal fan Súdwest-Fryslân giet it om oare saken: "Gezien de grote nog lopende bezuinigingsopgave en het niet op niveau zijn van onderhoudsbudgetten in combinatie met achterstallig onderhoud zal de gemeente Súdwest-Fryslân intensief worden gevolgd." De provinsje hat noed oer besunigingen dy't noch net ynfolle binne.

Argumintaasje folgje

PvdA-fraksjefoarsitter Johan Feenstra kin dy argumintaasje net folgje: "We hawwe it op dit momint prima foarinoar. De begrutting is slutend. Ek alle jierskiven dêrnei. Ek foar diken en brêgen sjocht it der prima út. Dus wat dat oanbelanget is der gjin reden foar finansjeel tafersjoch."

Feenstra baalt der fan, omdat sa by de befolking it byld ûntstiet dat de gemeente de begrutting net op oarder hawwe soe. Hy is der dan ek min oer te sprekken dat er it nijs yn de krante lêze moast en dat de ried net earder oer ynformearre waard.