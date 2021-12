Bratwurst, Apfelstrudel en Glühwein op OSG Sevenwolden op It Hearrenfan. It is al jierren in tradysje om mei de learlingen nei in Dútske krystmerk te gean. Mar dizze tradysje leit troch corona al twa jier stil. Dêrom helje sy de krystmerk mar nei It Hearrenfean ta.