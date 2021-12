Ministerried draacht Eise Eisinga Planetarium foar as UNESCO Wrâlderfgoed

De foardracht is dien troch demisjonêr minister Ingrid van Engelshoven fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip. "Het Planetarium is een iconisch instrument dat de astronomie letterlijk dichter bij de mens heeft gebracht", seit de minister. "Een inschrijving op de werelderfgoedlijst is een wereldwijde erkenning van de bijzondere waarde."

Earder al wie der finansjele stipe fan de gemeente Waadhoeke, de provinsje Fryslân en de Rykstsjinst foar Kultureel Erfgoed om it planetarium dizze status te jaan.

Aldste wurkjende planetarium

It Keninklik Eise Eisinga Planetarium is it âldste planetarium op de wrâld dat noch wurket. De Fryske wolfabrikant Eise Eisinga hat it tusken 1774 en 1781 yninoar set.

De plannen om it ta wrâlderfgoed te meitsjen, binne der ek al in skoft. Yn 2003 wie der in bestjoerslid dy't mei it idee kaam. "Sinds 2010 zijn we officieel kandidaat", seit direkteur Adrie Warmenhoven.

Yn Fryslân ha de Waadsee en it Ir. D.F. Woudagemaal op De Lemmer it predikaat wrâlderfgoed, en in part fan de Koloniën van Weldadigheid oan de Oost- en Westvierdeparten.