Logo EasyToys nei opskuor fuort út iis by OKT curling yn Alvestêdehal

Under oare de Feriene Steaten en Japan hienen problemen mei de sponsor. De organisaasje fan it OKT hie foar it toernoai ôfspraken makke mei de mondiale federaasje. Yn de iisflier en om de baan hinne wie de earste wike fan it toernoai prominint it logo fan EasyToys yn byld. Dat is in webwinkel yn seksartikelen.

Laachje nei laachje oanpasse

Nei de opskuor yn guon lannen hat de World Curling Federation besletten om dochs de namme fan EasyToys fuort te heljen. Dat betsjut dat de iisflier laachje nei laachje oanpast wurde moat. "Gelukkig hebben we de beste curlingijsmakers van de wereld in huis", seit in wurdfierder fan de organisaasje. "Het is voor hen de uitdaging om weer het beste ijs voor de atleten te maken."