Reade Krús siket mei spoed frijwilligers foar GGD-priklokaasjes

Op dit momint stipet it Reade Krús de faksinaasjelokaasje yn Snits. Mar nei alle gedachten hawwe oare lokaasjes ynkoarten ek wer ferlet fan mear frijwilligers. It giet om Ljouwert, Drachten, Dokkum en It Hearrenfean.

Tafersjoch en ûntfangst

EHBO'ers binne nedich om de minsken yn de gaten te hâlden dy't krekt in prik hân hawwe. Ek kinne sy ynset wurde as gasthear of -frou. De frijwilligers helpe de GGD troch eventuele bywurkingen te sinjalearjen en dêrop te hanneljen.