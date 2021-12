GGD Fryslân-direkteur: "Kâns is lyts dat omikron-fariant al yn Fryslân is"

Der binne op it stuit dan ek noch gjin befêstige gefallen fan dy fariant yn Fryslân. "Mar we hawwe wol 49 minsken dy't weromkaam binne út súdlik Afrika test. Dêrfan wie ien persoan posityf", seit De Graaf. Dat gefal wurdt op it stuit ekstra ûndersocht om te sjen om watfoar fariant it giet.

Oer de pyk hinne

Der binne yn Fryslân foar de twadde wike op rige minder positive testen fêststeld. Dêrmei liket de golf foarearst oer de pyk hinne. "We binne foarsichtich posityf, mar it betsjut net dat we der no út binne. We moatte noch in flink ein omleech om dat te sizzen", seit De Graaf.

Neffens de GGD is de druk op de Fryske soarchynstellingen noch hieltyd heech.

Boosterkampanje

It setten fan de oppepprikken komt yn ús provinsje ek op gong. Sûnt freedtemoarn kinne ek de minsken mei bertejierren 1951 en 1952 in ôfspraak meitsje. It is lykwols noch de graach oft alle minsken dy't faksinearre binne ek foar de boosterprik komme.



Ut ûndersyk fan de GGD docht bliken dat 77 persint fan de respondinten seit in boosterfaksinaasje te nimmen. By de GGD meitsje se harren lykwols gjin soargen. "As minsken oan de beurt binne dan sjogge we it wol, want by de earste kampanje fariearre dat ek hiel bot. As se in útnûging krije dan sjogge we it pas echt."