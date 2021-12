Lang om let sil it heve: 'ûnthade' tsjerke Finkegea krijt toerspits werom

It rûn krijen fan de fienansiering fan de spits wie noch in hiele toer, mar no is it lang om let safier. Yn de ôfrûne moanne hawwe frijwilligers de binnenkant fan de muorren keal makke om it op 'e nij te stúken.

Hûs en Hiem tsjin, mar gemeente foar

De provinsjale wolstânskommisje Hûs en Hiem is tsjin it pleatsen fan de spits, mar dat advys hat gemeente Weststellingwerf njonken him dellein. De tsjerke is in gemeentlik monument en Hûs en Hiem fynt dat de spits der net past.

Gemeente Weststellingwerf fûn it brûken fan in 'twaddehânske' spits lykwols in duorsume oplossing, dy't ek nochris út de mienskip wei komt. Dêrom is der in fergunning ôfjûn.