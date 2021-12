Plysje brûkt 'sms-bom' yn opspoaring bitcoinoerfallers: oant no ta santjin tips

Yn it telefyzjeprogramma waard tiisdei de oerfal op in wenning oan de Coopmansstrjitte behannele. By dy oerfal op 24 juny waard in man mishannele en fan syn bitcoins bestellen. Op de dei fan de útstjoering ferstjoerde de plysje in sms-berjocht nei minsken dy't op it stuit fan de oerfal yn de buert fan de Coopmansstrjitte wiene.

"Dat doen we op basis van de telefoons die aanstralen op de telefoonmasten", leit plysjewurdfierder Tessel Horsman út. De plysje kin dy gegevens opfreegje. "Het is een uitzonderlijk opsporingsmiddel. Dat doen wij ook altijd pas nadat wij daar toestemming voor hebben van het Openbaar Ministerie."

Strange regels

Neffens Horsman is it brûken en bewarjen fan dy gegevens oan strange regeljouwing bûn, mar wie it rjochtfeardige om dit middel yn te setten fanwege de earnst fan it delikt. It slachtoffer is swier mishannele. "Hij heeft echt flinke klappen gehad, het is een heel ernstige zaak. Vandaar dat wij dit middel hebben ingezet en ongeveer tweeduizend mensen die sms hebben ontvangen."

Yn dizze faze fan it ûndersyk wol de plysje de minsken freegje om mei te tinken. Yn it telefyzjeprogramma wiene dêrom ek bylden te sjen fan de fertochten yn griene jaskes en fan in auto dy't mooglik brûkt is by de wenningoerfal. "We zijn heel blij, want we hebben naar aanleiding van de uitzending inmiddels zeventien tips ontvangen", fertelt Horsman.