Measte siikmeldingen yn 20 jier | Tal coronagefallen nimt ôf yn Fryslân

It oantal positive coronatesten yn de provinsje is de ôfrûne wike op 'e nij lytser wurden. Dizze wike wiene it 5.525, in wike earder gie it om 5.958. Wol naam it tal sikehûsopnamen en stjergefallen licht ta.

Yn de ôfrûne wike binne der njoggen Friezen ferstoarn oan it coronafirus. Dat is der ien mear as ferline wike. It giet om fjouwer ynwenners fan Ljouwert, twa ynwenners fan Waadhoeke en elts ien ynwenner fan Harns, Smellingerlân en Súdwest-Fryslân.

Der binne 34 Friezen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Dat binne der twa mear as in wike earder.