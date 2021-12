Coronanijs 10 desimber: Reade Krús siket frijwilligers | Faksin foar jonge bern

Fjoerwurkferkeapers krije dit jier in wat rommere fergoeding foar it fjoerwurkferbod as in jier lyn. By de ôfrûne jierwiksel krige elke fjoerwurkûndernimmer 3.500 euro. Omdat der no foar it twadde jier op rige in ferbod is, wurdt dat ferhege nei 4.500 euro.

It fjoerwurkferbod kaam dit jier op oantrúnjen fan boargemasters en sikehûzen. De druk op de soarch is troch corona al heech en ekstra fjoerwurkslachtoffers soenen foar in noch grutter probleem soargje.