'Betrouwen yn coronabelied op leechste punt ea' | Tal coronagefallen nimt ôf yn Fryslân

Der binne op dit stuit noch gjin befêstige gefallen fan de omikronfariant yn Fryslân. "Mar we hawwe wol 49 minsken dy't weromkaam binne út súdlik Afrika test. Dêrfan wie ien persoan posityf", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. Dat gefal wurdt op it stuit ekstra ûndersocht om te sjen om watfoar fariant it giet.

Boosterkampanje

It setten fan de oppepprikken komt yn ús provinsje op gong. Sûnt freedtemoarn kinne ek de minsken mei bertejierren 1951 en 1952 in ôfspraak meitsje. It is lykwols noch de fraach oft alle minsken dy't faksinearre binne ek foar de boosterprik komme.