Steatsboskbehear set labels yn tsjin ûnbegryp oer houtkap

Beammekap kin nedich wêze om genôch fariaasje yn in bosk te hâlden. Somtiden is it ek nedich foar de feiligens, bygelyks by sike beammen dy't omfalle kinne. En yn oare gefallen is kap nedich om bosk om te foarmjen yn oare natuer, om leefromte te meitsjen fan planten en bisten dy't ferlet hawwe fan in oar soart natuer.

Unbegryp oer beammekap

Boskwachters en natuerbehearders hawwe faak te krijen fan krityk op de kap fan beammen. Somtiden binne it fragen, mar oare kearen binne minsken suver lilk.

Neffens boskwachter Henk-Jan van der Veen is de publike opiny hurder wurden, hielendal mei it brûken fan sosjale media. Oan de oare kant kinne je ek konkludearje dat minsken de natuer in waarm hert tadrage as sy har sa drok meitsje om beammen. "Dat moet ik de mensen meegeven. Maar toch zie je wel dat er veel desinformatie rondzingt. Daarom willen we graag wat meer uitleg geven."