Mees Hoedemakers komt wer werom fan blessuere en spilet tsjin Willem II

Trainer Pascal Bosschaart kin oer in hast fitte seleksje beskikke. Hoedemakers is dus wer werom, Jasper ter Heide is siik en David Sambissa hat noch altyd hinder fan in knibbelblessuere.

Strieminne searje

Willem II is de lêste wiken dwaande mei in strieminne searje, mar dat seit Bosschaart hielendal neat. "Willem II heeft ons geanalyseerd en gezien dat wij ook een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Wij moeten weer voor honderd procent de wil hebben om alle duels te winnen en daar gaan we het Willem II heel moeilijk maken."

Bosschaart wie tongersdei nei de lêste training dúdlik: "Als Mees fit is, dan speelt hij." Bosschaart wol noch efkes ôfwachtsje oft der noch in reaksje komt nei de training, mar it liket derop dat Hoedemakers folslein fit is en dus spylje sil.