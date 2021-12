Maarten van der Weijden begûn oan firtuele Alvestêdetocht

Mei de swimaksje fan sa'n 200 kilometer wol de eardere olympysk swimkampioen jild ophelje om in ûndersyk mooglik te meitsjen nei de previnsje fan kanker by minsken mei in ferstanlike beheining. Earder helle Van der Weijden dêr ek al 15.000 euro foar op by in rekôrpoging yn Eindhoven.

It streamswimbad fan Van der Weijden stiet by Restaurant De Waard & Hotel De Abdij yn it sintrum fan Dokkum. De swimmer keas foar Dokkum fanwege de waarme oantinkens dy't hy oan de stêd hat by syn trochkomst fan de 'echte' swimalvestêdetocht yn 2019.

Van der Weijden wurdt by de tocht stipe troch tsientallen meiswimmers. Foar publyk is der gjin mooglikheid om in besite te bringen oan de swimlokaasje.