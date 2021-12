Soad reedriders litte wrâldbeker Calgary sjitte: "Sit te krap op OKT"

Bergsma is dus ien fan de riders dy't Calgary oerslacht. "It olympysk kwalifikaasjetoernoai komt deroan en Calgary sit dêr wat ús oanbelanget wat te krap op", fertelt de Boarnster. Hy is tongersdei yn 'e auto stapt nei Inzell om dêr de kommende tiid te trainen.

"Yn Nederlân ha we meardere kwalifikaasjewedstriden dêr't we top wêze moatte. We moatte keuzes meitsje en mominten fine om te trainen. Fandêr dat we net nei Calgary geane", seit Bergsma, dy't rydt foar Team Zaanlander.

Kok giet nei Collalbo: "Om efkes dyn holle te resetten, gjin wedstriden te riden en lekker te trainen op in moaie baan. Dat is myn trajekt nei it OKT."

Olympyske Spelen

De Nederlânske reedriders moasten by de wrâldbekers de olympyske startplakken feilich stelle. Nei trije fan de fjouwer wedstriden liket dat op de measte ôfstannen wol yn oarder te wêzen. Dêrtroch kinne riders as Bergsma, Ireen Wüst en Antoinette de Jong de lêste ek sjitte litte.

In win-win-sitewaasje, fynt technysk direkteur Remy de Wit fan de KNSB. "Dat biedt ons een mooie kans om in Calgary jonge rijders internationale ervaring op te laten doen en de toppers kunnen hun voorbereiding op het OKT invullen zoals ze gepland hadden."