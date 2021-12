Drachtster moat sel yn foar ferkrêfting jonge frou en oantaasting famke

De frou wie nei in feestje by de Drachtster útfanhûs bleaun. De man ferkrêfte har yn har sliep. Letter besocht er it nochris.

It famke dêr't er oan sitten hat, wylst er har op bêd brocht, is de dochter fan syn bêste freon. Hy hie tsjin it famke sein dat se neat fertelle mocht, oars soe er har in klap jaan.

De man waard frijsprutsen fan de ferkrêfting fan in oar slachtoffer, in 16-jierrich famke. Neffens de rjochtbank koe yn dit gefal net bewiisd wurde dat der sprake wie fan twang.

Ferplichte behanneling

Njonken dat de man de sel yn moat, moat er him ek behannelje litte. Nei syn selstraf moat er meiwurkje oan in begelaat wenjen-programma. It âldste slachtoffer krige 5.000 euro smertejild tawiisd.