Transportsektor komt personiel tekoart, mar set sjauffeurs yn 't sintsje

It ferhaal fan Veenstra wurdt ûnderstreke troch Marije Brouwer-van der Werff. Sy hat in útstjoerbedriuw en wit alles oer de arbeidsmerk yn de transportsektor.

"Wy ha in soad minsken hiel hurd nedich," seit se, wylst sy in grutte frachtwein oan de kant fan de dyk op It Hearrenfean parkearret. Oan de trailer hinget in grut spandoek mei de tekst: 'Bedankt!'. Dat is foar alle frachtweinsjauffeurs dy't oer de A7 ride. Ferskate sjauffeurs toeterje nei it boadskip.

Fergrizing

"Wy kinne alle dagen sa noch wol santich sjauffeurs ynsette. Dat komt om't de arbeidsmerk fergrizet. De útstream is grutter as wat deryn streamt", leit Brouwer-van der Werff út.

Jongerein berikke is dreech. "Wy moatte wurkje oan ús imago. Sy moatte witte wat it fak is en wat it ynhâldt. Mar de grutste drompel is it bedrach foar in rydbewiis. Je moatte in grut bedrach ha foar in rydbewiis, om de baan dwaan te kinnen."