Grut part Fryske basisskoallen hat selstesten noch net binnen

Yn de nijste coronamaatregels kundige it demisjonêre kabinet oan dat fan moandei 6 desimber ôf it driuwende advys jilde soe foar basisskoallearlingen yn de boppebou om twa kear yn de wike in selstest te dwaan.

De skoallen krije noch net in soad klachten fan âlden oer it útbliuwen fan de selstesten, mar guon learkrêften meitsje harren wol soargen. "Ze hadden het gevoel dat dit de veiligheid enigszins zou vergroten, en daar waren ze blij mee, maar nu zijn ze toch enigszins teleurgesteld", seit Hayo Bohlken fan ûnderwiisbûn AOb Noord.

'Verbazingwekkend'

It is neffens it ûnderwiisbûn net de earste kear dat it ministearje wat taseit dat úteinlik net wiermakke wurdt. "Ik verbaas me niet heel snel meer tegenwoordig, maar ik vind het wel verbazingwekkend dat ze het niet op orde hebben", seit Bohlken.

By it útjaan fan de sneltesten foar it personiel fan de skoallen, earder dizze coronakrisis, kamen de testen by in soad skoallen ek al folle letter as tasein.