Fjouwer bewenners ferpleechhûs De Jouwer oerlibje corona-útbraak net

Fjouwer bewenners fan Vegelin State binne ferstoarn. "Dat makke behoarlik yndruk", leit de ferpleechkundige út. "Wy kinne no sizze dat wy it twa wiken ûnder kontrôle hawwe. Dêr binne wy hiel wiis mei: dat it mar twa wiken duorre hat."

It wensoarchsintrum giet yn in strange lockdown. Der mei in skoftsje gjin besite komme by bewenners en se moatte op harren appartemint bliuwe. "Ik voelde me opgesloten," fertelt Willy Lindenberg (81). "Ik mocht geen bezoek ontvangen. Dat vond ik heel erg."

Gjin ôfskie fan ferstoarne bewenners

It ferlies fan fjouwer bewenners is grut, mar de pine dat meiwurkers net 'gewoan' ôfskie nimme koenen, is eins noch grutter. Dat koe net om fersprieding foar te kommen.

Ek pake- of beppesizzers koenen foar de dea fan in bewenner gjin ôfskie nimme. Dat rekket Rixt de Vries bot. "Gewoanwei kinne wy minsken dy't ferstoarn binne op de apparteminten hâlde en dan kin eltsenien delkomme om ôfskie te nimmen. Dat koe no net. Se gean drekt fuort."