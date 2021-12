Maarten van der Weijden begjint freed yn Dokkum oan firtuele Alvestêdetocht

Op dei 1 sil de ultraswimmer by Snits, Drylts en Sleat del swimme. It doel is om takom moandei (firtueel) te finishen yn Ljouwert.

Mei de swimaksje fan sawat 200 kilometer wol de eardere olympysk swimkampioen jild ophelje om in ûndersyk mooglik te meitsjen nei de previnsje fan kanker by minsken mei in ferstanlike beheining. Earder helle Van der Weijden dêr al by in rekôrpoging yn Eindhoven 15.000 euro foar op. Under it motto 'Maarten zwemt door in Dokkum' wol de ultraswimmer yn dit doel ek behelje yn Dokkum.

By restaurant De Waard & Hotel De Abdij yn hertsje Dokkum waard ôfrûne tiisdei it stroomswimbad pleatst. D eardere swimkampioen hat foar Dokkum keazen om de firtuele Alvestêdetocht te swimmen, omdat er goede oantinkens hat oan syn trochkomst by de 'echte' Swimalvestêdetocht yn 2019. Van der Weijden wurdt by syn tocht stipe troch tsientallen meiswimmers. Dy swimme yn in oar bad flakby it bad fan Van der Weijden. Donearje kin fia: dizze link.

Foar publyk is der gjin mooglikheid Maarten op lokaasje swimmen te sjen. "Help ons online om dit onderzoek mogelijk te maken", fertelt de rekôrswimmer.