Bosschaart: "We gaan proberen Henk de Jong trots te maken"

Oer wat De Jong meimakket, kin en wol Bosschaart net in soad sizze. "Over medische zaken kan ik niet zoveel uitspraken doen. We hopen dat hij er snel weer bovenop is. Allereerst voor hemzelf, dat is het belangrijkst."

Oant dy tiid nimme de assistinten fan De Jong de taken oer. "We doen eigenlijk al jaren alles samen", seit Bosschaart, dy't dus de taak op him naam hat om nei bûten ta it wurd te dwaan. "Het is iets drukker voor ons, maar veel is nog hetzelfde."