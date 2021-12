Groep manlju fertocht fan oerlêst yn Ljouwert en fernielings by restaurant

De groep siet tiisdeitemoarn om 8.00 oere op it ôfsletten terras fan Onder de Kelders. Dêr binne ûnder oare wynskermen de grêft yn smiten. De nije eigeners - dy't de saak trije wiken lyn oernamen - binne lilk en fertrietich: "Ze weten niet wat ze aanrichten."

Eigeneres Marianne Hofstra krige fan omwenners en op social media alderhande berjochten en bylden binnen dat in groep op har terras blikjes bier oan it drinken wie, dat se omraasden en de wynskermen yn de grêft smieten.

De groep luts troch de binnenstêd fan Ljouwert. Neffens wykagint Hugo Roossink gongen se oer de Wurdumerdyk, de Nijstêd en troch de Lytse Tsjerkestrjitte. Der binne ferskate meldingen fan oerlêst kaam. "De groep trok mogelijk vanaf het station de stad in en veroorzaakte de nodige overlast en rotzooi."

Oprop om te melden

Roossink rôp de dieders om om har foar tongersdei 12.00 oere te melden. "Op die manier geven we die jongelui de kans om de schade met z'n allen te betalen. Dan heeft het restaurant geld om de schade te herstellen en kunnen ze verder", seit Roossink. Wa't him net meldt, krijt neffens de wykagint in strafblêd.

Ien persoan soe him meld ha, nei't er himsels werom seach op de bylden. Hy seit dat it him spyt dat er op it tichte terras wie, mar seit dat er gjin fernielingen oanrjochte hat.