Akute-soarch-netwurk warskôget: 'Soarch hieltyd mear yn de knipe'

Troch de ynstream fan covidpasjinten yn de sikehuzen bliuwt de druk op de hiele soarch heech. De prognoaze is dat de ynstream yn de sikehuzen noch fierder tanimme sil, skriuwt it AZNN. Der is opskaald en genôch romte foar coronapasjinten,

Thús oan it soerstof

De soarchorganisaasjes wurkje gear om de pasjinten sa goed mooglik te sprieden, sadat de druk foar it personiel ek ferdield wurdt. Fierders jouwe húsdokters covidpasjinten thús soerstof en dogge wykferpleechkundigen der ek alles oan om pasjinten - mei en sûnder soerstof - safolle mooglik thús te hâlden of nei in opname sagau mooglik wer thús te krijen. Ferpleech- en fersoargingshuzen hawwe ek mear romte frijmakke foar coronapasjinten.

Boosters

Sikehuzen yn Noard-Nederlân binne begûn mei it jaan fan oppepfaksinaasjes oan eigen personiel, húsdokters en ambulânsepersoaniel. De measten hawwe de spuit al hân.

De GGD is ek begûn mei it jaan fan in tredde doasis anty-coronafaksin oan personiel fan ferpleech- en fersoargingshuzen en thússoarchynstellingen. Meiwurkers fan de handikaptesoarch en GGZ-ynstellingen foar langere opnames komme ek oan bar.

De ekstra faksinaasjes foar 80-plussers is begûn. De groep fan 74-plussers is ek al oan bar. Alle 60-plussers moatte om de jierwiksel hinne in booster krigen hawwe, sa is it stribjen. Dêrnei komme de 60-minners.