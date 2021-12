Orange the World freget omtinken foar geweld tsjin froulju: it ferhaal fan Nienke

Nei't se ferskate kearen om 'e noch besocht hie om derút te kommen, waard se lang om let ûnderbrocht yn it bûtenlân. Dêr seach se dat it libben ek in oare kant ha kin.

Traumaferwurking

Se learde harsels kennen. Noch altyd is se eangstich en faak fertrietlik en lilk op de wrâld. Mar hiel foarsichtichoan binne der no wer mominten dat se lokkich wêze kin, bygelyks as se mei freondinnen is of kontakt hat mei har âld-begelieders.

Se lêst it iene nei it oare boek oer traumaferwurking. Se wol foarút. Dat se no iepen en werkenber har ferhaal docht, is om't se net mear fuortdrave wol.