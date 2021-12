Mear as 100 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen | ISO benaud foar coronafirus yn tentamenseal

Yn it 75-jierrige bestean fan UNICEF seach de organisaasje net earder in krisis dy't bern sa hurd rekket as de coronapandemy. Yn in rapport seit UNICEF dat it tal bern dat honger hat, net nei skoalle kin, yn earmoede libbet as misbrûkt wurdt, "schrikbarend toeneemt".

Nei skatting libje der sa'n 100 miljoen mear bern yn earmoede troch de pandemy. Dat is 10 persint mear as yn 2019. It sil op syn minst sân oant acht jier duorje foar't it tal bern dat yn earmoede libbet wer weromgiet nei it nivo fan foar de pandemy.