Mear as 100 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen | Bestjoeren basisskoallen ferdield oer langere krystfakânsjes

De ôfrûne wike hat it RIVM 144.254 positive tests fêststeld, mei in trochsneed fan 20.608 de dei. It is it leechst sûnt 20 novimber en boppedat de fjirde dei op rige dat it trochsneed omleech gien is.

Sûnt 4 desimber is der wol in oar belied oangeande it testen. Minsken mei mylde klachten kinne no ek in selstest brûke. As de útslach posityf is, moat dy persoan noch hieltyd nei de GGD foar in PCR-test. Hijrtroch kin in fertekene byld ûntstean.

Lanlik lytse delgong fan Covid-pasjinten yn it sikehûs

Lanlik is it tal minsken dat mei Covid opnaam is yn it sikehûs, wat tanaam. Der lizze no 2848 minsken mei corona yn de sikehûzen, juster wiene dat der 2840. Fan dizze pasjinten lizze no 644 minsken op de IC's, sa meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Yn de ôfrûne 24 oeren binne der 297 minsken opnaam. Dat is in lytse delgong yn ferliking mei juster, doe wiene der 311 opnamen en kamen der 33 minsken by op de IC.



Yn trochsneed gie de ynstream yn de ôfrûne sân dagen omleech.