Wethâlder Harns 'not amused' oer hâlding Súdwest-Fryslân yn Empatec-kwestje

"Ik vind hier van alles van en wie mij kent laat ik het aan de verbeeldingskracht over wat ik daarvan vind", sei in wethâlder dy't dúdlik yrritearre is oer de gong fan saken.

Weromfluite

Schoute jout op de riedsgearkomste oan dat de wethâlder fan Súdwest-Fryslân ein novimber akkoart gien wie, mar blykber weromfluite is troch de rest fan it kolleezje.

Hy seit tige fernuvere te wêzen dat yn Súdwest-Fryslân no de hiele konstruksje fan Empatec wer tsjin it ljocht hâlden wurdt. Dat sy fragen en betinkingen by de businesscase hawwe soene, kaam net as in ferrassing. "Maar dit hebben we niet zien aankomen. Er was geen vooraankondiging."

Oare gemeenten fêsthâlde

Schoute jout oan dat Súdwest-Fryslân dan wol de grutste partisipant is mar dat de trije oare gemeenten mei-inoar ek grut binne. Hy wol graach dat dy trije goed oan inoar fêst hâlde en gewoan trochgean mei it proses. "Het lijkt me meer een probleem voor de gemeente Súdwest-Fryslân."

Wielinga hat wat út te lizzen

Op de fraach út de ried wannear't der dúdlikens komt, seit de wethâlder dat der kommende moandei in ynformaasjejûn oer de businesscase is. Dan komt de kwestje grif oan de oarder. Neffens him hat portefúljehâlder Gea Wielinga fan Súdwest-Fryslân wol wat fragen om antwurd op te jaan.