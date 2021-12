Súdwest noch net akkoart mei Empatec-plannen: "Oaren tekenje by it krúske"

Dy enkête begûn yn maart, yn oktober wienen de harksittingen en oer twa wiken is de presintaasje fan it rapport. Dêrtuskentroch is no de presintaasje fan de businesscase kaam, want dat wie juster. De Vries is net hielendal gelokkich mei dy timing.

Krekt in wedstriid

"De businesscase is feitlik de útwurking fan wat de rieden al besletten hienen, mar it momint dat it nei bûten brocht wurdt is wol bysûnder", fynt De Vries. "Je witte dat der in ûndersyk rint, dus dan koe de timing wol wat sekuerder. It liket no wol dat it in wedstriid wurden is. Dat mei, hear."

By de presintaasje fan woansdei waard bekend dat Empatec fierder ûntwikkele wurdt nei in wurk-learbedriuw. Trije fan de fjouwer dielnimmende gemeenten ha fertrouwen yn it plan: Waadhoeke, De Fryske Marren en Harns. De lêste gemeente, Súdwest-Fryslân, wol earst oare senario's besjen. "We willen niet op slot gezet worden", sei wethâlder Gea Wielinga dêroer.

Fernuvering en yrritaasje oer opstelling Súdwest

De opstelling fan Súdwest-Fryslân smiet fernuvering en yrritaasje op by oaren. Foarsitter Boukje Tol fan de mienskiplike regeling wiisde der bygelyks op dat it algemien bestjoer fan de regeling earder noch akkoart gong en dat Súdwest-Fryslân dêrby wie.

Wethâlder Paul Schoute fan Harns sei dat er it stânpunt fan Súdwest-Fryslân net oankommen seach. Yn de riedsgearkomst fan syn gemeente sei er woansdeitejûn dat wethâlder Wielinga fan Súdwest-Fryslân blykber weromfluite is troch de rest fan it kolleezje.