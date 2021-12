Aris begjint en einiget goed, mar ferliest flink fan Landstede Hammers

De Ljouwerters begûnen wol goed oan de wedstriid tsjin de nûmer seis fan de Nederlânske pûl yn de BNXT League. Nei it earste kwart stie der in foarsprong op it skoareboerd: 24-22.

Yn it twadde kwart miste Aris topskoarer Ar'mond Davis, dy't fanwegen famyljeomstannicheden dizze wike ôfskied naam. Aris makke yn dat kwart nammentlik mar sân punten, wêrtroch't de Hammers dochs mei in grutte foarsprong it skoft yn giene.

Unmooglike opgave

Yn it tredde kwart rûn de efterstân allinnich mar mear op foar de Fryske basketballers. Mei in tuskenstân fan 45-71 begûn Aris yn it lêste fjirdepart fan de wedstriid oan in hast ûnmooglike opjefte.

Aris wûn it lêste kwart noch wol mei 28-23, mar dat wie lang net genôch foar in magyske comeback. De einstân wie úteinlik 73-94.

Tredde plak

Aris stiet mei 19 punten út 12 wedstriden op it tredde plak yn de Nederlânske pûl fan de BNXT League. De klup moat by de earste fiif einigje om nei earste kompetysjehelte yn de toppûl te kommen mei de top fiif fan België. It gat mei nûmer seis Apollo Amsterdam is op it stuit twa punten.