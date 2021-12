BeNeLeague staakt kompetysje: UNIS Flyers wiken fan iishockeyiis ôf

De BeNeLeague is de iishockeykompetysje mei Nederlânske en Belgyske klups. It bestjoer hat yn de ôfrûne wiken ferskate kearen oerlis hân mei de teams en fertsjintwurdigers oer de gefolgen fan de coronakrisis.

Negative sfear en finansjele gefolgen

Der mei noch wol traind en spile wurde op jûntiid. Mar publyk is der sûnt healwei novimber al net mear wolkom. Dat jildt ek foar in part yn België.

"Het spelen zonder publiek heeft een duidelijk negatieve invloed op de sfeer en de gehele entourage in het stadion bij de wedstrijden, maar ook de financiële impact door het gemis aan inkomsten is inmiddels duidelijk merkbaar", sa skriuwe bestjoer en klups.

De BeNeLeague hopet dat de situaasje yn jannewaris better is: op 7 jannewaris wol it bestjoer de kompetysje wer oppakke. De kompetysjestop set útein op 12 of 19 desimber, ôfhinklik fan wat de klups sels wolle.

Flyers spylje troch oant 19 desimber

UNIS Flyers hat der foar keazen om de lêste wedstriden noch te spyljen. De klup komt dus noch fjouwer kear yn aksje: tsjin Mechelen Golden Sharks (11 desimber), Zoetermeer Panters (12 desimber), Chiefs Leuven (17 desimber) en Liege Bulldogs (18 desimber).

De maatregel betsjut hoe dan ek dat de fierdere kompetysjekalinder oanpast wurdt.