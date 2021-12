Wittenskipspriis Campus Fryslân foar ûndersyk nei kânsen fan meartaligens

Ut it ûndersyk hat bliken dien dat de wurdearring fan meartaligens ynfloed hat op de motivaasje, it selsbyld en de prestaasjes fan learlingen. Faak krije bern dy't in oare taal prate de stimpel dat sy in learling mei in taalefterstân binne. Günther wol sjen litte dat it ferskaat oan talen just kânsen opsmyt.

Fan Biltsk oant Poalsk

It ûndersyk fan Günther gie ûnder oare oer it Frysk, Biltsk, Grinslânsk en Drintsk. Mar ek bûtenlânske talen as it Arabysk en Poalsk binne meinommen.

Günther hat 6.000 euro krigen. De wittenskipspriis is bedoeld om wittenskiplik talint te stimulearjen. De priis wurdt mei mooglik makke troch gemeente Ljouwert.