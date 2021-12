Broeksterwâld hopet op in folsleine oanpak fan it sintrum

"Sa't jim sjogge, is it plein net yn hiele bêste steat. It grienûnderhâld is min, de strjitte is min. It sjocht der eins net út", sa fynt foarsitter fan it doarpsbelang Jorrit Hoekstra. Yn de nije plannen wurdt De Bink yn twa parten opdield. Ien diel foar parkearromte, ien diel foar eveneminten. "Sa krije wy in wat lytser en smûker plein."

Fisitekaartsje

Op it plein komt ek in ynformaasjepaniel en mear grien. Op de Kavelwei wurde ferkearsdrompels oanlein en der komt nije ferljochting. De gemeene stelt 500.000 euro beskikber foar de oanpak fan it sintrum.

"De Broeksters binne oer it algemien hiel grutsk op harren doarp", seit wethâlder Kees Wielstra. "Mar sy meitsje har ek wol wat soargen oer de ynrjochting, want it sjocht der wat suterich út. It moat in fisitekaartsje wurde."

Broeksters hoopje op it hiele plan

In soad Broeksters hiene it gefoel efter te bliuwen yn ferliking mei omlizzende doarpen as Damwâld, De Falom en Feanwâlden, dêr't al wol fernijing plakfûn hat.