GrienLinks teloarsteld oer foksejachtfergunning: "Besykje alternativen"

GrienLinks-Steatelid Jochem Knol fynt dat de provinsje de fergunning om foksen te sjitten te maklik jout. Neffens him moatte earst alternative metoaden besocht wurde om de oerlêst troch de foks te beheinen. Boppedat heart de foks hjir thús. Je kinne dêrom net altyd foarkomme dat in foks in kear in greidefûgel snipt, tinkt Knol.

Earst tinke, dan jeie

Knol tinkt dat de folchoarder ferkeard is. "In de wet natuurbescherming staat dat je eerst naar preventieve maatregelen moet kijken. Hekken plaatsen, bijvoorbeeld. Wij hebben dus ook gevraagd welke maatregelen er op dat vlak gedaan zijn. Daar krijgen we geen antwoord op. Dat is de frustratie die bij ons zit. Men begint eerst te jagen en daarna pas te denken."

Jacht allinne 'uiterste redmiddel'

Der soene om te begjinnen genôch grutte leefgebieten foar greidefûgels wêze moatte, fynt Knol. "Vervolgens kun je nog een aantal preventieve maatregelen nemen om te zorgen dat de vossen daar niet komen. Als uiterste redmiddel zou je jachtmaatregelen kunnen overwegen. Maar we hebben nu het gevoel dat het aan de andere kant begint. Dat men eerst de vos wil bestrijden en daarna de biotoop in orde wil brengen. Die tendens zien wij vaker, dat stuit ons tegen de borst."