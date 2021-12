'Aanvalsplan grutto' oant 2027 wis fan finansiering

Wat is it Aanvalsplan Grutto?

Neffens it Aanvalsplan Grutto moatte der spesjale gebieten oanwiisd wurde dêr't de skries en oare greidefûgels har gerak krije kinne. It plan is in inisjatyf fan âld-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland.

It giet om gebieten fan tûzen bunder yn de seis provinsjes dêr't de measte skriezen briede, ûnder oare yn Fryslân. It plan is rjochte op 34 grutte greidefûgelgebieten, dêr't 13 fan yn Fryslân lizze. Boeren moatte stipe krije om harren bedriuwen op it beskermjen fan de fûgels ôf te stellen en tagelyk ekonomysk rendabel te bliuwen.

Der is in heger wetterpeil nedich (nei 10 oant 20 sintimeter ûnder it meanfjild), der moat minder fee ticht opinoar stean, der moat letter meand wurde, rûge dong brûkt wurde en krûderike greide oanlein wurde om it bioferskaat omheech te bringen. Ek moat de saneamde predaasjedruk omleech, sadat minder aaien en jonge fûgels opfretten wurde troch rôfdieren as katten, foksen en reigers.