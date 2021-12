Bakkefeanster dy't politisy 'foar it fjoerpeloton' woe, krijt wurkstraf

In 52-jierrige ynwenner fan Bakkefean is feroardiele om't er op Twitter oproppen hat ferskate Haachske politisy 'de kûgel te jaan' en 'foar it fjoerpeloton te setten.' De man hat 100 oeren wurkstraf en in selstraf fan in moanne ûnder betingst oplein krigen.