Amelanner seehûn neamd nei Amalia op 18e jierdei fan de prinses

In Amelanner seehûn hat de namme Amalia krigen. Seehûnesintrum Pieterburen hat de seehûn opfongen, nei't dy tiisdei by it eilân yn minne tastân fûn waard. Fanwegen de 18e jierdei fan de prinses is de seehûn nei har neamd, nettsjinsteande dat de seehûn in mantsje is.