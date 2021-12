Ljouwerter learlingen dogge in krystoptreden foar keninginne Máxima

Trommelje, sjonge en dûnsje: de learlingen fan groep 7 en 8 fan skoalle Eestroom yn Ljouwert dogge tongersdei mei oan it Muziek Kerstgala. Dit programma is in ûnderdiel fan in projekt dat skoalbern yn 'e kunde komme lit mei muzyk en hat keninginne Máxima as earegast.